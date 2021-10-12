Умер Владимир Маркин. Чем запомнился первый официальный представитель СК

Первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет. Информация об этом 12 октября появилась на официальном сайте СК. Причина смерти не уточняется, однако по информации СМИ, Маркин продолжительное время тяжело болел.

Владимир Иванович родился в Челябинске, получил высшее образование в МГУ по направлению «журналистика». Работал на НТВ, телеканале «Россия». Был ведущим документальной программы «Следствие покажет с Владимиром Маркиным», в основу которой легли материалы реальных уголовных дел. Передача выходила на Первом канале.

Также Владимир Маркин вел исторический проект «Преданная Россия», выходивший на телеканале «Звезда», и написал книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», в которой описаны расследования уголовных дел таганрогского маньяка, кущевской банды и убийства журналистки Анны Политковской.

Маркин стал первым официальным представителем СК и на протяжении девяти лет от лица ведомства давал комментарии для СМИ. Генерал-майор юстиции озвучивал не только официальную позицию СК, но и выражал личную точку зрения на актуальные общественные, социальные и политические события. Порой его комментарии были весьма колкими.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Например, когда на Украине в очередной раз пытались переписать историю славянских народов и «присвоить» крестителя Руси князя Владимира, генерал-майор юстиции остроумно высмеял ситуацию:

«СБУ Украины собирает информацию на крестителя Руси. Цель — выяснить, почему он крестил Русь, а не Украину».

Маркин не оставил без внимания и встречу Петра Порошенко с Джо Байденом в 2014 году. Тогда еще вице-президент США прибыл в Киев и в шутку заявил, что общается с Порошенко чаще, чем со своей супругой. На это Владимир Иванович иронично написал в Twitter:

«Главный итог визита Байдена на Украину: "Господин назначил меня любимой женой!"».

В 2016 году Маркин подал рапорт об увольнении из СК по собственному желанию. Тогда же его назначили первым заместителем гендиректора энергетической компании ПАО «РусГидро», где он продолжил работу по взаимодействию со СМИ. Спустя три года он стал советником председателя правления «РусГидро».

Коллеги Владимира Ивановича отзываются о нем, как о ярком, неравнодушном и харизматичном человеке с четкой гражданской позицией. Генерал-майора юстиции считали профессионалом высокого класса, которому удалось построить конструктивное взаимодействие с прессой и вернуть доверие граждан к ведомству.