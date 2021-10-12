Индексация страховых пенсий россиян в 2022 году составит 5,9%

Размер страховых пенсий россиян в 2022 году увеличится на 5,9%, а выплаты по государственному пенсионному обеспечению — на 7,7%. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексация пройдет в соответствии с показателем роста прожиточного минимума пенсионера.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», — указала Финогенова.

Экономист отметила, что в 2022 году начнут получать выплаты накопительной пенсии женщины 1976 года рождения. В среднем сумма составит 2613 рублей. При этом итоговый размер такой пенсии будет зависеть от суммы взносов, начисленных на накопительную часть. Еще одной составляющей окажется полученный инвестиционный доход. Уточнить сумму накопительной пенсии можно на сайте «Госуслуги».

Минимальная пенсия в России должна быть не менее 30 тысяч рублей, заявила ранее председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова.