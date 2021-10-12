Обязательная вакцинация от коронавируса стартует в Курганской области с 13 октября

Главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан.

С 13 октября обязательной вакцинации подлежат работники торговли, социального обслуживания и соцзащиты, здравоохранения и сферы услуг, а также образования. К тому же привиться придется транспортникам, коммунальщикам и страховщикам с промышленниками. Тем, кто имеет медотвод, вакцинироваться не нужно.

Согласно постановлению главного санитарного врача Курганской области, сотрудники перечисленных сфер обязаны до 1 ноября привиться как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса. До 1 декабря им следует пройти полный курс вакцинации. Непривитых граждан отстранят от выполнения служебных обязанностей.

Обязательная вакцинация для ряда категорий россиян введена и в Татарстане. Соответствующее постановление подписала глава управления регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина, передает телеканал «360». До 9 ноября вакцинации подлежат 80% сотрудников некоторых предприятий.