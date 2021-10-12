Президент РФС Дюков сообщил, что контракт с Валерием Карпиным будет продлен

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что соглашение с наставником национальной команды Валерием Карпиным, занявшим свой пост в июле этого года, будет продлено.

Сборная России по футболу накануне одержала победу над Словенией в матче отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Встреча в Мариборе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы в ворота словенской сборной забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. После матча президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос журналистов о продлении контракта с Валерием Карпиным.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировано продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира», — подчеркнул он.

После победы в Мариборе и ничьей в матче Хорватии и Словакии сборная России поднялась на первое место в группе H. В активе команды Валерия Карпина 19 очков. До окончания группового этапа отборочного турнира к ЧМ-2022 сборной России осталось провести два матча.