Сенатор Джабаров назвал заявление премьера Японии о Курилах «показательным выступлением»

Границы России пересмотру не подлежат, а любое посягательство будет расцениваться в качестве агрессии. Об этом заявил сенатор Совфеда России Владимир Джабаров.

Политик прокомментировал высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами. Джабаров отметил, что подобные выпады являются показательным выступлением, чтобы успокоить общественность и политические партии.

«Территории России неделимы, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что Москва будет расценивать в качестве агрессии любые посягательства на ее территории, пишет РИА Новости.

Ранее читатели Yahoo News Japan раскритиковали премьера Японии из-за высказываний о Южных Курилах. По их мнению, позиция Токио по островам обусловлена влиянием США.