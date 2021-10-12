Родственники опознали всех погибших после падения L-410

Члены семей опознали тела всех 16 жертв крушения легкомоторного судна L-410 в Мензелинском районе Татарстана, сообщают представители экстренных служб.

Родственники забрали 12 тел для дальнейшего захоронения. Самолет разбился утром 10 октября. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Сотрудники спасательных служб успели госпитализировать шестерых пострадавших, которые пока находятся под пристальным вниманием врачей.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Власти Татарстана ранее объявили 11 октября днем траура по погибшим.