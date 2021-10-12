Проверку МВД и ФСБ могут включить в условия получения разрешения на оружие

Россиянам, которые не прошли проверку МВД и ФСБ, в будущем могут отказывать в получении разрешения на оружие. С таким предложением выступила Росгвардия.

Изменения могут внести в федеральный закон «Об оружии». В случае его одобрения получить лицензию не смогут граждане, в отношении которых по итогам проверки будет сделано заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан.

Вместе с этим по итогам проверки может быть вынесено решение об аннулировании уже выданных лицензий на оружие. Исключение составят военные и государственные служащие.

С помощью таких изменений планируется усложнить получение доступа к оружию членам преступных группировок, террористам и другим опасным для общества гражданам. Для наделения МВД и ФСБ новыми полномочиями для проведения проверок предлагается внести изменения в федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».