Власти Башкирии с 13 октября вводят самоизоляцию для двух категорий граждан

Обязательная самоизоляция в Башкирии затронет граждан старше 65 лет и обладателей хронических заболеваний. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров.

Власти Башкирии прислушались к врачам, которые просили ввести самоизоляцию для пенсионеров и людей со слабым здоровьем. Больницы республики забиты пациентами с COVID-19, число заболевших продолжает расти.

Новые ограничения вступают в силу 13 октября. Находящимся на самоизоляции жителям разрешается покидать дома лишь для посещения продуктового магазина, больницы и аптеки. Исключение составляют вакцинированные граждане, на которых ограничительные меры не действуют.

Хабиров пояснил, что решение о самоизоляции было принято при содействии оперативного штаба. Последний изучил статистику смертности от COVID-19 и пришел к выводу, что большинство летальных случаев от коронавируса в Башкирии приходится на пожилых людей.