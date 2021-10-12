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СКР проводит проверку по факту гибели людей после отравления угарным газом под Саратовом

СКР проводит проверку по факту гибели людей после отравления угарным газом под Саратовом

Женщина и двое мужчин насмерть отравились угарным газом в одном из частных домов в Саратовской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в Духовницком районе Саратовской области. Прибывшие на место сотрудники следственного управления не зафиксировали признаков насильственной смерти. Частный дом отапливался при помощи газовой печи, отметили в региональном СКР.

«Следственным отделом по городу Балаково... проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин и женщины в селе Никольское... В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Шибер дымохода печи был закрыт на момент обнаружения тел местных жителей. Сотрудники следственного отдела назначили судебно-медицинские исследования, чтобы установить точную причину смерти погибших.