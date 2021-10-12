Украинцы назвали «жлобством 80 уровня» закрытую вечеринку партии Зеленского

Граждане Украины пришли в возмущение после публикации ролика с закрытой вечеринки главенствующей в стране партии «Слуга народа». На мероприятии во Львовской области кутил и сам украинский лидер Владимир Зеленский.

Государственный телеканал «1+1» опубликовал репортаж с недавнего съезда фракции. На мероприятии прошла церемония вручения партийных «премий» и закрытая вечеринка, где были замечены глава государства, лидер «Слуги народа» Давид Арахамия и другие парламентарии и чиновники.

Размах так называемой гулянки возмутил местных жителей. Ролик вызвал бурную реакцию и дискуссию в социальных сетях. Многие граждане пришли в возмущение, отметив, что власть устроила «пир во время чумы». На данный момент, по их словам, в стране наблюдается напряженная обстановка в виде нищеты и безработицы, а руководство спускает деньги на бессмысленные и пафосные торжества.

«Жлобство 80 уровня», — заявил один из пользователей.

«Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», — возмутилась украинка.

«Пир во время чумы!» — заметил другой юзер.

«Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли, с этими паралитиками», — высказалась гражданка Украины.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Зеленский и его приближенные действительно отдохнули на широкую ногу. Так, на столах депутатов и чиновников виднелись элитные закуски, а развлекать их прибыли известные певцы, которые выступали под живую музыку.