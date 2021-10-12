Премьер Японии Кисида: суверенитет Токио распространяется на южную часть Курил

Новый японский премьер-министр Фумио Кисида выступил на дебатах в нижней палате парламента. В ходе встречи он заявил о распространении суверенитета Токио на южные территории Курильских островов.

Японские власти намерены решить вопрос принадлежности части Курил и не оставлять его следующим поколениям. Как отметил премьер Фумио Кисида, Токио хочет заключить соответствующий мирный договор с Москвой.

«На северные территории [Япония так именует южную часть Курил — Прим. ред.] распространяется суверенитет нашей страны», — отметил на дебатах новый премьер.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно указывало, что суверенитет РФ над этой частью Курильских островов не подлежит сомнению. Он имеет соответствующее международно-правовое оформление. Позиция Москвы по поводу территорий остается неизменной: Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.