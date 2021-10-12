Кортеж колумбийского губернатора Сулуаги подвергся нападению

Группа неизвестных совершила нападение на Гильермо Сулуаги, который возглавляет колумбийский департамент Мета. Об этом передает местная газета El Tiempo.

Злоумышленники атаковали колонну автомобилей, когда те объезжали юг Меты. Предварительно установлено, что нападавшие использовали огнестрельное оружие, рядом с дорогой были обнаружены следы взрыва.

«Был атакован караван из автомобилей, которые объезжают юг Меты. Нет ни раненых, ни погибших», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не получил ранений. Газета уточняет, что на местности, где был обстрелян кортеж, действует группировка из бывших членов повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК).