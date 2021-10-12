Арестович: Зеленский может баллотироваться на второй срок в ущерб «имиджу надежного человека»

Украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок. Эту возможность прокомментировал советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Зеленский недавно поделился, что его старшая дочь выступает против того, чтобы отец баллотировался на второй срок. Лидер признался, что вся семья серьезно пострадала после его восхождения по карьерной лестнице. Еще в предвыборный период Зеленский обещал, что станет президентом только на один срок. Однако в последнее время в его словах звучат намеки на продолжение карьеры в должности главы государства.

Арестович заметил, что обещание отработать один срок давал кандидат в президенты Зеленский, а не сам президент. Теперь же ситуация может поменяться, хоть и в ущерб «имиджу надежного человека».

«И здесь вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний… Речь идет даже не об обещаниях, а об изменение страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своих имиджем, человека, который выполняет свои обещания и пойти выполнить другие», — заявил Арестович эфире телеканала «Наш».

Осенью рейтинг Зеленского среди жителей Украины поднялся по сравнению с летними месяцами. Очередные выборы украинского лидера состоятся в 2024 году.