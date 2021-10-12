Бомбардировщики армии США B-1B Lancer совершили маневры над Балтийским морем

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, принадлежащие Соединенным Штатам Америки, выполнили военную миссию над Балтийским морем и Литвой. Об этом сообщила пресс-служба командования ВС США в Европе и Африке.

Задачей самолетов была отработка совместной работы диспетчеров. В маневрах принимали участие управление воздушной атакой (JTACS) из Литвы и 352-й дивизион специальных операций командования ВВС Великобритании. Именно они координировали полет американских бомбардировщиков.

Команда сымитировала работу с наземными целями. Задачей миссии было повышение готовности военных и совместимости диспетчеров, которые отвечают за нанесение авиационных ударов. После окончания необходимых действий бомбардировщики приземлились на базе Шпангдалем в Германии для дозаправки.

Маневры B-1B Lancer произошли после временной приостановки полетов этих самолетов. Причиной такого решения стало обнаружение неполадок в насосе одного из бомбардировщиков.