Добавление новых фигурантов в список персональных санкций по Крыму подрывает приятельские отношения Евросоюза и России. Такое мнение выразила сенатор от региона Ольга Ковитиди.

Совет Евросоюза принял решение о расширении санкций в отношении ряда российских и украинских физических лиц и организаций за так называемый «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». По мнению Ковитиди, данное решение ЕС носит исключительно политический и заказной характер. Кроме того, является неприемлемым в условиях, когда странам необходимо объединяться для решения международных и глобальных вопросов, передает РИА Новости.

«Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России», — сообщила сенатор.

Попытка Запада навязать миру выполнение определенных политических процедур, в числе которых санкции, осуществляется для обеспечения себе геополитического доминирования. Однако, это является провальной тактикой, заключила Ковитиди.