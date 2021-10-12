Псковские археологи обнаружили княжескую печать XI-XII веков

Раскопки, проведенные в историческом центре Пскова, принесли свои плоды в виде княжеской печати, датируемой XI-XII веками. Об этом сообщила пресс-служба Археологического центра области.

Как сообщили сами археологи, находка могла принадлежать внукам Ярослава Мудрого. На вислой печати изображен архангел Михаил с благопожелательной надписью на древнерусском языке.

«Судя по упоминанию имени, Михаил (крестильное имя) могла принадлежать или князю Олегу Святославичу, или князю Святополку Изяславичу, оба — внуки Ярослава Мудрого», — сообщили исследователи.

Кроме того, псковскими учеными были обнаружены руины церкви в районе кинотеатра «Октябрь». Как предположили исследователи, ее владельцем мог был Варлаам Хутынский. Обнаруженные фрагменты здания сохранят, а запланированные инженерные коммуникации проложат в другой траншее.