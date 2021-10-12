Дробницкий: у Нуланд было несколько причин добиваться визита в Москву

Визит заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд в Москву вызван желанием американского дипломата повысить свое влияние в администрации нынешнего президента США Джо Байдена и наладить диалог с Кремлем вместо Киева.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Медведев, который также прокомментировал и мотивы Москвы, разрешившей находящейся под российскими санкциями Виктории Нуланд въезд в страну.

«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», — считает эксперт.

Во время предстоящих переговоров, по мнению Дробницкого, стороны обсудят выполнение Киевом Минских соглашений, однако сама Виктория Нуланд эту неудобную для Запада тему педалировать не станет. Ведь Киев практически открыто саботирует выполнение комплекса мер по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе, а Москва в ответ отказалась от диалога с нынешними украинскими властями. Таким образом, считает политолог, визит Нуланд, можно объяснить стремлением вместо Киева наладить диалог с Москвой.

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Кроме того, добавил Дробницкий, Нуланд заинтересована в предстоящих переговорах с российской стороной, чтобы определить границы своего влияния в администрации Байдена.

«В администрации (экс-президента США Барака) Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США, — напомнил эксперт. — Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции».

Москва же со своей стороны заинтересована в том, чтобы понять к какой из групп влияния в Белом доме относится Нуланд, так как именно разобщенность американской администрации является причиной того, что нынешние власти США не могут развернуть диалог с РФ в конструктивное русло. Таким образом Кремль, разрешив Нуланд визит в Москву, продолжает сбор информации и сопоставление заявлений представителей разных политических кланов в Белом доме, добавил Дмитрий Дробницкий.

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В заключение эксперт по российско-американским отношениям прокомментировал вышедшую в печать в понедельник, 11 октября, статью заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога Москвы с нынешними украинскими властями. Ранее эксперты и политологи предположили, что публикация этой статьи может быть связана с прибытием в столицу РФ Виктории Нуланд, занимавшей в свое время пост спецпредставителя Госдепартамента США по Украине. Однако Дмитрий Дробницкий усомнился в этом, отметив, что приезд Нуланд является слишком мелким поводом.