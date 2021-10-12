Журавко предложил украинцам брать пример с белорусов и дружить с Россией

Недальновидному Киеву сохранение для Белоруссии на 2022 год цены на газ на нынешнем уровне, то есть в десять раз ниже, чем рыночные цены на голубое топливо, станет хорошим уроком.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для Белоруссии цена на газ на будущий год будет сохранена на текущем уровне.

В этой ситуации, как отмечает Журавко, украинским властям следовало бы брать с Минска пример и перестраиваться на дружеские отношения с Москвой.

«На 2022 год цена газа для Минска, который выбрал путь дружбы с Россией, составляет те же 128 долларов за 1000 кб/м, как и сейчас. Для Киева же, который выбрал путь дружбы с Европой, цена только в октябре текущего года составила 1125 долларов за 1000 кб/м, что стало уроком недальновидному украинскому режиму, — пишет экс-депутат. – Вывод – дружить с Россией в 10 раз выгоднее, чем с Европой».

Федеральное агентство новостей /

При этом Журавко обращается к соотечественникам-украинцам, предлагая им самим сделать вывод и понять, куда страну ведут ее нынешние власти, проводящие такую политику, результатом которой стала нынешняя кризисная ситуация.

«К нищете, голоду, холоду, и безработице. Готовы дальше терпеть? Или будем включать голову и скидывать все это быдло к чертовой матери?», — подчеркивает политолог.

При этом он напоминает, что дружба с Россией даст стране не только дешевый газ, но и позволить обеспечить будущее для детей, достойный уровень жизни и зарплат для работоспособного населения, и безбедную старость для стариков. А также дружба с Россией даст возможность людям говорить на том, языке, на котором они хотят говорить, защитить память народа от уничтожения, и избавить города от проходящих по их улицам парадов националистов.

«Решайте сами с кем вы, думайте головой…», — заключает Журавко, обращаясь к украинцам.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, на минувшей неделе, 6 октября, когда на европейских спотовых рынках газа цена на топливо подскочила до уровня 2000 долларов за тысячу кубометров, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами компаний предложил «Газпрому» рассмотреть возможность поставок в Европу дополнительных сверхконтрактных объемов газа. Также глава государства заявил, что не нужно ставить Украину в трудное положение, лишая ее транзита газа.

Эти слова президента РФ оказали влияние на ситуацию на газовых рынках Европы, и цена на топливо в тот же день опустилась ниже тысячи долларов за тысячу кубометров.