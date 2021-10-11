Российские футболисты одержали верх над командой Словении в отборочном матче к чемпионату мира по футболу — 2022. Встреча двух национальных сборных прошла на стадионе «Людски врт» в словенском Мариборе и завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.

Преимуществом в матче завладели гости – уже на 28-й минуте Даниил Фомин со стандарта сделал заброс в штрафную соперника, где Игорь Дивеев расторопнее всех сыграл головой.

Спустя четыре минуты преимущество россиян закрепил Георгий Джикия – защитник пробил точным ударом через себя, находясь в штрафной зоне словенцев. Ассистом отметился Федор Смолов.

Словения смогла отыграть один мяч на 40-й минуте. Гол на свой счет записал Йосип Иличич.

В предыдущем матче сборная России оказалась сильнее команды Словакии. Подопечные Валерия Карпина победили соперников со счетом 1:0, встреча проходила в Казани.