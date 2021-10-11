Доктор экономических наук Михеев оценил решение Австралии по присоединению к AUKUS

Академик РАН и доктор экономических наук Василий Михеев считает, что решение Австралии вступить в AUKUS можно назвать верным ходом Канберры, что не отменяет понятного недовольства Китая.

Михеев заявил, что между Австралией и Китаем уже полтора года идет торговая война, смысл которой заключается в обоюдном вводе тарифных ограничений. И в этом смысле вопрос отношений Австралии с Китаем – это не альтернатива AUKUS, утверждает Михеев. Эксперт также напоминает и о реакции Франции и всего Европейского союза из-за срыва контракта на подводные лодки. Страны недополучат десятки миллиардов долларов, сообщает издание Politonline

«Еще один момент. Звучат мнения, что AUKUS создали с целью военно-политического сдерживания Китая. Но в Китае ходит вот такое мнение: AUKUS создали, чтобы «перехватить» у Франции контакт на подлодки. Это торговая борьба на очень выгодном и секретном рынке. Цены на атомные подводные лодки не становятся достоянием общественности. Так что, думаю, в этом контексте Австралия поступила совершенно правильно с точки зрения своих интересов», — приводит слова эксперта издание Politonline.

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что с позиции Китая AUKUS, как и предупреждал Пекин, усиливает напряженность в регионе. Но с позиций Австралийского государства решение вступить в Ассоциацию AUKUS является правильным – хотя бы потому, что сотрудничество с Великобританией или США более традиционно и надежнее, чем с Францией, чьи интересы находятся на другом континенте, заключает Михеев.