Пост мэра Ивано-Франковска об отсутствии отопления из-за цен на газ разозлил украинцев

Мэр Ивано-Франковска опубликовал пост в своем Facebook, где объяснил причину отсутствия отопления в бюджетных учреждениях высокими ценами на газ. Это стало поводом для критики украинской власти гражданам страны.

Больницы, детские сады и школы вынуждены поддерживать температуру в районе 18-19 градусов. Как объяснил чиновник, это связано с тем, что стоимость топлива сейчас находится на уровне 30 гривен (82 рублей) за кубометр газа при договоренности о 7-8 гривнах (19-21 рубля). Граждане Украины отметили, что проблем в других организациях не наблюдается.

«Я сегодня была в газконторе. У них с отоплением проблем нет, даже в туалете батареи греют. А в детских садиках — да зачем?!» — высказалась Жанна Штейн.

Некоторые пользователи иронично прокомментировали ситуацию. Один из юзеров заметил, что давно уехал из Украины, так как он «патриот, но не идиот». Другие же смогли скрыть откровенную злость на фоне сложившейся ситуации.

«Такое ощущение, что в Киеве ждут, чтобы люди со всей Украины приехали и вынесли эту власть», — заявил пользователь с ником Happy Time.

В последние недели фиксируется повышение мировых цен на газ. Специалисты предполагают, что ситуация связана с низким уровнем наполненности подземных хранилищ в Европе. Кроме того, влияет высокий спрос на СПГ в странах Азии.