Замгоссекретаря США Нуланд поделилась неофициальными подробностями поездки в Россию

Представители американских властей, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин наслаждаются «бабьим летом» в Москве. Соответствующее фото появилось в соцсетях посольства США.

Виктория Нуланд накануне прибыла в Россию для переговоров. Перед встречей она провела время в особняке американского посла. Диппредставительство сопроводило свое сообщение снимком, на котором Нуланд и Грин на улице запечатлены в джинсах и свитерах.

Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec