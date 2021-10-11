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Замгоссекретаря США Нуланд поделилась неофициальными подробностями поездки в Россию

Замгоссекретаря США Нуланд поделилась неофициальными подробностями поездки в Россию

Представители американских властей, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эрик Грин наслаждаются «бабьим летом» в Москве. Соответствующее фото появилось в соцсетях посольства США.

Виктория Нуланд накануне прибыла в Россию для переговоров. Перед встречей она провела время в особняке американского посла. Диппредставительство сопроводило свое сообщение снимком, на котором Нуланд и Грин на улице запечатлены в джинсах и свитерах.

«Наслаждаюсь "бабьим летом" в "Спасо-Хаус" в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», — приводит посольство США слова Нуланд в Twitter.

Виктория Нуланд пробудет в России всего несколько дней, до 13 октября. За это время она должна провести ряд встреч в МИД РФ.