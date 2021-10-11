Координатор «Синих ведерок» Шкуматов оценил поведение Собчак после смертельного ДТП

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов призвал учитывать формальные и неформальные моменты во время обсуждения смертельного ДТП с участием журналистки Ксении Собчак.

Шкуматов в беседе с NEWS.ru отметил, что публика предъявляет претензии Собчак с точки зрения моральной ответственности, ведь телеведущая сразу после аварии вызвала такси и покинула место происшествия. По мнению эксперта, знаменитость должна была остаться, дать показания и оказать содействие следствию.

«По идее, человек, осознающий свою гражданскую ответственность, должен был это сделать. Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий», — заявил Петр Шкуматов.

Эксперт считает, что придраться к Собчак из-за самой аварии не представляется возможным — телеведущая ехала в автомобиле в качестве пассажира. Водитель выехавшего на встречную полосу Mercedes полностью признал свою вину. Дискуссия разгорелась из-за аморального поступка журналистки, которая вместо помощи решила в срочном порядке улететь в Москву.

Смертельное ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором ехала Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Телеведущая и ее ассистентка получили множественные ушибы и сотрясение мозга.