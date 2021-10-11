Карпин объявил состав сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определил состав на игру отбора ЧМ-2022 со словенской национальной командой.

Алексей Сутормин 11 октября впервые в карьере выведет сборную России на поле в качестве капитана команды. В очередном матче квалификации ЧМ-2022 национальная команда в Мариборе сыграет со Словенией. Кроме Сутормина с первых минут на поле появятся Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Баринов, Кузяев, Фомин, Миранчук, Бакаев, а также Смолов. Состав словенской сборной на предстоящий поединок выглядит следующим образом: Облак, Балковец, Мевля, Бийол, Карничник, Ловрич, Куртич, Гнезда-Черин, Иличич, Шпорар, Вербич.

Матч на стадионе «Людски врт» начнется в 21:45 по московскому времени. После семи туров отборочного турнира к ЧМ сборная России занимает второе место в группе H. Словенская национальная команда располагается на третьей строчке.