Погребинский: статья Медведева — это сигнал и для Киева, и для Нуланд

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев своей статьей о бессмысленности контактов Кремля с нынешними киевскими властями продемонстрировал, как изменился формат российско-украинских взаимоотношений.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее, в понедельник, 11 октября, в преддверии визита в Москву представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд, в России была опубликована статья Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией, — заявил Погребинский, комментируя публикацию. — Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Как отметил украинский политолог, с точки зрения личных отношений власти Украины стали нерукопожатными уже давно, но политика – это другое дело. И до выхода статьи Дмитрия Медведева, по словам Погребинского, он сам был уверен, что рано или поздно президент РФ Владимир Путин все же встретится с украинским коллегой. Однако, в Кремле, видимо, считают такую встречу совершенно бессмысленной и бесперспективной.

Помимо приезда в Москву Виктории Нуланд, отвечающей в Госдепартаменте США за украинское направление, еще одним фактором, подтолкнувшем Кремль на публикацию этой статьи, стала, по мнению Михаила Погребинского, «очередная наглость» властей Украины, вылившаяся в еще одно бредовое обвинение в адрес лидера партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») Виктора Медведчука.

Именно после выдвижения очередных обвинения в адрес Медведчука, Кремль, по мнению украинского политолога, и решил без обиняков объяснить Украине, как он относится к президенту Зеленскому и его команде.

Также статья Дмитрия Медведева, могла стать и предупреждением для самой Виктории Нуланд, на случай, если та приехала, чтобы убедить российское руководство пойти на какие-то уступки Киеву.

«Она (Нуланд), как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», — считает Погребинский.

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Но, если Нуланд не привезла в Москву какие-то из ряда вон выходящие предложения Вашингтона, например, готовность надавить на Киев, чтобы заставить Зеленского выполнить конкретные условия в обмен на прагматичную позицию Киева по чувствительным для США вопросам, вряд ли можно ждать, что ее переговоры принесут хоть какие-то результаты, заключил украинский эксперт.

Напомним, ранее российское Министерство иностранных дел сообщило, что визит Виктории Нуланд в Москву был спланирован по инициативе американской стороны. При этом Нуланд, находившаяся под санкциями РФ, ради возможности нанести этот визит, была временно исключена из черных списков в обмен на то, что США сняли санкции с ряда российских граждан.