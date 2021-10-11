Путин, Меркель и Макрон договорились координировать усилия в рамках «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа прошла в телефонном формате.

Стороны подробно обсудили Донбасс и невыполнение Украиной договоренностей по урегулированию ситуацию в регионе. Владимир Путин дал принципиальную оценку киевским властям, которые постоянно уклоняются от следования Минским соглашениям.

Лидеры России, Франции и Германии подтвердили важность реализации договоренностей и решили координировать работу в рамках «нормандского формата». Путин, Макрон и Меркель поручили министерствам иностранных дел усилить контакты по этой линии.

Главы МИД будут на своем уровне вести переговоры. Если понадобится, они будут обсуждать организацию саммита на уровне государственных лидеров.