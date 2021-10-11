Секретарь Союза журналистов России Кузичев объяснил, чем ему не нравится Юрий Дудь

Известный телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев оценил профессионализм Юрия Дудя. Обозреватель заявил, что не разделяет его методику ведения интервью с гостями выпусков.

Кузичев признает, что Дудь стал безоговорочно успешным журналистом. Он выработал свои подходы в общении с людьми, которые сделали его феноменом современности. Однако самому ведущему программы «Время покажет» на Первом канале такие методы интервьюирования не близки, о чем он рассказал в беседе с изданием NEWS.ru. Более того, обозреватель даже иногда испытывает отвращение, когда слышит прямые и даже бестактные вопросы коллеги.

"Но выглядит очень интересно, и живо, и ново. И это же является отталкивающим. Порой меня просто коробит, гримаса брезгливости на лице появляется, когда Юра задает свои знаменитые вопросы", — высказался Кузичев.

Юрий Дудь 11 октября отмечает свое 35-летие. В 2008 году он окончил факультет журналистики МГУ, а активную профессиональную деятельность начал через три года в спортивной редакции «НТВ-Плюс». Авторский проект «вДудь» он запустил в 2017-м году. За последние четыре года подписчиками блогера на его YouTube-канале стали более девяти миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Дудя заподозрили в пропаганде запрещенных препаратов. Официальный представитель блогера призвал суд прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения.