Решение властей Германии выплатить компенсации жителям блокадного Ленинграда среди евреев правильное, но лишь отчасти, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» ребенок войны, врач-психиатр Олег Аронович, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что сейчас возраст тех, кто хотя бы родился во время блокады, достигает 77 лет. И таких людей, по словам Ароновича, осталось немного. Поэтому компенсации нужно выплачивать всем, кто сегодня живой, убежден медик.

Его мнение поддержала руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. Она заявила, что несправедливо разделять людей по национальному признаку, которые пережили ужасы ленинградской блокады. По словам общественницы, во время войны в городе находились представители около 100 национальностей.

Еврейская организация Jewish Claims Conference ранее договорилась с правительством Германии о ежемесячных компенсационных выплатах евреям, пережившим блокаду в городе на Неве. Эта новость стала предметом обсуждения политиков и общественности. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Берлин поступает безнравственно, отказываясь платить жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения.