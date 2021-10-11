В Махачкале уволенный после смертельной поножовщины в школе директор попал в больницу

Уволенная женщина-директор школы №51 в Махачкале, где сегодня произошла смертельная поножовщина между учениками девятого класса, попала в республиканскую клиническую больницу с сердечным приступом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Республике Дагестан.

Подростки поссорились в школе на фоне личной неприязни. В ходе конфликта 16-летний ученик достал нож и ранил им своего сверстника. Врачи попытались спасти пострадавшего, но он скончался по дороге в медицинское учреждение.

Директор школы и ее заместитель были освобождены от исполнения своих обязанностей в тот же день. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против администрации учебного заведения. Кроме того, руководители частного охранного предприятия, сотрудники которого работали в данной школе, стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.