Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Новый канцлер Австрии Шалленберг получил поздравление от Путина

Новый канцлер Австрии Шалленберг получил поздравление от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Александера Шалленберга со вступлением в должность. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер отправил политику телеграмму. Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России Австрии.

«Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», — Владимир Путин.

Александер Шалленберг приступил к обязанностям 11 октября. Он сменил на посту Себастьяна Курца, который ушел в отставку 9 октября на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него. Он сам предложил Шалленберга в качестве своего преемника.