Новый канцлер Австрии Шалленберг получил поздравление от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Александера Шалленберга со вступлением в должность. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер отправил политику телеграмму. Он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России Австрии.

«Отношения между Россией и Австрией традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Европейском континенте», — Владимир Путин.

Александер Шалленберг приступил к обязанностям 11 октября. Он сменил на посту Себастьяна Курца, который ушел в отставку 9 октября на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры против него. Он сам предложил Шалленберга в качестве своего преемника.