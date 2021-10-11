Бизнесвумен Сухотина уверена, что индустрия красоты не переживет новый локдаун

Основательница международной сети салонов красоты, эксперт московского отделения «Опоры России» Екатерина Сухотина заявила, что новый запрет на работу негативно скажется на бизнесе. На рынке останутся только крупные игроки.

Сухотина уверена, что очередной локдаун не даст шансов на развитие представителям малого и среднего бизнеса. Предыдущий период пандемии коронавируса не пережили примерно 30% салонов в сфере красоты. Многие стали работать на дому. Бизнесвумен ответила на вопрос, сможет ли индустрия красоты пережить еще один запрет на работу.

«Как мне кажется, нет, но понятное дело, что сильные ребята будут стараться выживать», — заявила Екатерина Сухотина на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Предпринимательница призналась, что ей удалось удержаться на плаву с помощью производства косметики. Продажи бьют рекорды, однако Сухотина подчеркивает, что не всем удается использовать эту схему во время запрета на работу. Она также заметила, что во время пандемии многие клиенты предпочитают экономить на услугах мастеров и проводят процедуры самостоятельно в домашних условиях.