Зеленский провел переговоры с Меркель и Макроном о саммите в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном подготовку к саммиту в «нормандском формате». Об этом политик написал в Twitter.

Переговоры прошли в формате видеоконференции. Украинский лидер рассказал, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Кроме того, поднимались вопросы о подготовке саммита в «нормандском формате».

«Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», — отметил Зеленский.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что имидж Украины оказался под ударом из-за действий Владимира Зеленского. По словам политика, причиной является офшорный скандал с действующим главой государства.