МИД Белоруссии сообщил о прекращении работы генконсульства в Нью-Йорке

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

Диппредставительство перестанет обслуживать белорусских граждан с 21 октября. Функции консульства будет выполнять посольство республики, которое находится в Вашингтоне. По словам представителей МИД, остановка работы связана с требованием американской стороны. Обладатели белорусских паспортов будут переведены на постоянный консульский учет в посольство с 1 ноября.

«Для выполнения консульских действий белорусы могут обратиться в консульство до 15 октября. Потом доступ в консульство будет невозможен», — указано в сообщении.

Как стало известно ранее Белоруссия откроет дополнительное генеральное консульство в Китае. Дипмиссия появится в специальном административном районе Гонконг.