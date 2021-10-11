Forbes: Эстония планирует нацелить ракеты Blue Spear на западный форпост России

Ракеты Blue Spear позволят Вооруженным силам Эстонии держать под прицелом Санкт-Петербург и всю Калининградскую область. К такому выводу пришли аналитики американского портала Forbes.

Ранее стало известно, что Эстония закупит у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear, которыми будут оснащаться береговые комплексы. Поставки нового вооружения начнутся в 2026 году. Blue Spear является высокоточным оружием, способным поражать загоризонтные, движущиеся и неподвижные цели в любую погоду и время суток. Максимальный радиус действия ракеты достигает 290 километров, передает «ПолитРоссия».

Эксперты напомнили, что Калининградская область является западным форпостом Москвы, который находится внутри границ НАТО. При этом недавно был открыт новый морской торговый маршрут между Петербургом и Калининградом. В случае обострения ситуации эстонские военные могут использовать новые ракеты для блокады Калининградской области.

«Ракеты обладают и атакующим потенциалом. Новые эстонские боеприпасы, установленные в одной из важнейших «узких» морских зон Европы, помогут перекрыть доставку продовольствия, топлива и военных подкреплений из материковой части России в Калининград», — говорится в публикации.

Кроме того, Blue Spear можно применять для нанесения наземных ударов, благодаря чему Эстония сможет использовать ракеты для борьбы с сухопутными группировками войск противника.