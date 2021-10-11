Нехватка витамина B12 может вызвать усталость, спутанность сознания и проблемы с реакцией

Группа витаминов B12 питает организм полезными микроэлементами, которые необходимы для комфортной жизнедеятельности. Однако их дефицит может негативно сказаться на здоровье человека. Эксперты из компании здорового питания Holland & Barrett выделили наиболее распространенные признаки нехватки витамина B12 и поделились советами, как их избежать.

Витамин В12 отвечает за переработку пищу в энергию, а также за нормальное функционирование нервной системы. Нехватку этой группы витаминов обнаружить не так просто, однако стоит обратить внимание на следующие симптомы: усталость, слабость, нарушение сознания, зрения, реакции и спутанность. Наличие этих симптомов в сочетании с анализом крови поможет достаточно точно выявить нехватку B12.

К дефициту витамина В12 может привести ряд факторов. В этом случае наиболее распространена пернициозная или «B12-дефицитная» анемия — аутоиммунное заболевание, при котором защитная система организма атакует здоровые клетки человека. Анемия негативно воздействует на желудок, так как клетки, которые помогают организму усваивать витамин В12, подвергаются атаке.

Вместе с тем дефицит B12 может возникнуть из-за потребления недостаточного количества полезной пищи и напитков. Рыба, мясо и молочные продукты обеспечивают приток витамина В12 в организм, но есть люди, которые исключают все эти продукты из своего рациона. Злоупотребление алкоголем также снижает уровень B12 в организме.