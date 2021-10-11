Политолог Дробницкий объяснил влияние левого крыла Демократической партии на решения Байдена по мигрантам

Республиканцы предложили план по решению миграционного кризиса на границе США и Мексики. Американист Дмитрий Дробницкий считает, что президент Джозеф Байден не пойдет им навстречу.

Губернаторы десяти республиканских штатов заявили, что нелегальная миграция в США бьет рекорды за последние 20 лет. Они заявили, что Белый дом отказался прислушиваться к их сообщениям об обострившейся ситуации на границе.

Один из пунктов подразумевает закрытие границу. Дробницкий уверен, что Байден не согласится на запретительные меры.

«Предлагаемые меры действительно напоминают то, что делал (бывший президент Дональд. — Прим. ред.) Трамп, но тут сталкиваются две идеологии. Одни хотят открытую границу и побыстрее разбавить население, другие не хотят этого.

Политолог считает, что основная часть Администрации президента США готова пойти на разумные меры.

«Проблема состоит в том, что как только начинаешь принимать даже отдельные меры, тут же начинает орать левое крыло партии: "Это измена! Мы помогли победить Трампа!" и так далее», — рассказал американист Федеральному агентству новостей.

Левое крыло заручается поддержкой улиц и некоторых представителей конгресса. Это дает ему возможность блокировать любые инициативы, считает политолог.