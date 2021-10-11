Опубликованы уникальные кадры с закрытой вечеринки партии «Слуга народа»

Закрытая вечеринка для представителей украинской партии «Слуга народа» состоялась в городе Трускавец. Видео с события, которое появилось в социальных сетях, вызвало критику со стороны украинцев.

Президент Владимир Зеленский также присутствовал на банкете. Ролик длится всего несколько секунд, однако он в полной мере дает понимание о «тайной» стороне жизни «слуг народа».

Самое интересная часть мероприятия началась после того, как объявили дискотеку. За музыкальное сопровождение отвечал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. На уникальных кадрах нашумевшего ролика видно, что именно этот парламентарий веселился больше всех. Также поразительную активность проявила депутат Марьяна Безуглая.

Видео вызвало бурную реакцию в Сети. Комментаторы назвали движения Безуглой «танцем краба».

«Антинародные депутаты на пире во время чумы», — написал пользователь под ником Эдуард Иванов.

«Я не понимаю, как такие ушлепки могут стоять во главе нации!» — возмутился другой комментатор.

«Такое ощущение, что это в дурку новеньких привезли, смотрины устроили», — считает пользователь под ником Gadyukin.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что офшорный скандал с Владимиром Зеленским стал ударом по стране. По его словам, подобная информация может нанести ущерб имиджу государства.