Сердар Азмун вновь попал в сферу интересов «Байера» и «Лиона»

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун вновь заинтересовал боссов немецкого «Байера» и французского «Лиона».

«Лион» и «Байер» возобновили переговоры по трансферу 26-летнего нападающего Сердара Азмуна. Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил итальянский журналист Даниэле Лонго. Он сообщил, что переговоры сторон находятся в продвинутой стадии.

С 2019 года Азмун выступает за «Зенит». Иранский форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу в сезоне 2019/20. Кроме того, в составе «Зенита» Азмун трижды выигрывал РПЛ и дважды становился обладателем Суперкубка страны. Контракт нападающего сборной Ирана с клубом из Северной столицы действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.