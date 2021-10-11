Захарова посетовала на эксперименты над украинцами со стороны «ущербных политиков»

Ущербные политики экспериментируют над украинским народом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее петиция о запрете для российских артистов выступать на Украине набрала более 25 тысяч голосов. Это означает, что ее рассмотрят власти.

Автором петиции, который зарегистрировал ее на сайте президента Владимира Зеленского, является продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, российские артисты якобы не несут никакой культуры и ответственны за присоединение Крыма к России.

Журналисты издания «ПолитЭксперт» связались с Марией Захаровой, чтобы она прокомментировала ситуацию на Украине. Она в привычной жесткой манере раскритиковала решение Кондратюка.

«Над талантливым и многообразным украинским народом много лет проводит эксперимент группа ущербных политиков, которыми руководят извне», — посетовала официальный представитель МИД России.

Украина еще в 2015 году создала «черный список», куда вошли артисты, представляющие «угрозу» для национальной безопасности страны. В перечень попали певцы Юлия Чичерина, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и другие.