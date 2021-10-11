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Политолог Зотова назвала заявление об угрозе жизни президента Сербии политическим ходом

Политолог Зотова назвала заявление об угрозе жизни президента Сербии политическим ходом

Заявление об угрозе жизни президента Сербии Александра Вучича может быть политическим ходом, направленным на поддержку его авторитета. Такой точки зрения придерживается политолог Екатерина Зотова.

Историк Евгений Колосков в комментарии телеканалу «360» обратил внимание, что Вучич в последнее время подвергался достаточно серьезным нападкам со стороны внешнеполитических партнеров. Похожее мнение выразила Зотова, отметив, что в прессе слишком часто появляются сообщения о той или иной угрозе жизни сербского лидера.

«В разных газетах одного и того же дня ему может угрожать и малярия, и (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден. Но сербский президент в политике уже более 20 лет, и, похоже, ему известен 1000 и один способ спастись», — сказала политолог.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее заявил, что безопасность Вучича находится под угрозой. По словам главы МВД, это связано с кампанией против наркомафии в республике.