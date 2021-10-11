В Сети появилось видео смертельной поножовщины в махачкалинской школе

В социальных сетях стремительно распространяется видеозапись драки между учащимися 51-ой махачкалинской школы. Предположительно, смертоносный удар ножом, также мог попасть на эти кадры.

Напомним, что инцидент случился сегодня утром в махачкалинской школе №51. Ученик девятого класса нанес своему сверстнику ножевое ранение, из-за которого подросток впоследствии скончался по дороге в больницу. Нападавший был оперативно задержан. Сейчас он находится в отделе полиции.

По данному факту правоохранители организовали проверку, ходе которой они намерены установить причины и обстоятельства произошедшего. Также было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Помимо самого нападавшего фигурантами стали директор школы и ее заместитель. Ведется следствие.