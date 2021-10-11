Бастрыкин наградил избитого дагестанцами пассажира московского метро

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в больницу к москвичу Роману Ковалеву, который заступился за девушку в вагоне столичного метрополитена и получил серьезные травмы из-за действий трех пьяных уроженцев Дагестана, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага» за проявленное мужество. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

«Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых», — сказал глава СК.

Житель Москвы пока находится в Городской клинической больнице имени Иноземцева. Он ранее выложил на своей странице в соцсетях фотографию и сообщил, что идет на поправку. Мужчина не раз говорил, что не считает себя героем.

ЧП случилось, когда трое дебоширов вошли в вагон столичного метро. Они стали оскорблять девушку, которая попросила мужчин вести себя тише. Тогда ей на помощь пришел Ковалев. Злоумышленники окружили оппонента и сильно избили его.

После нападения они попытались сбежать, но силовики, благодаря очевидцам, поймали предполагаемых преступников. Против них возбудили уголовное дело о покушении на убийство.