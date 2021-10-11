Экс-глава правительства Польши рассказал о последнем шансе остановить запуск «СП-2»

Бывший премьер-министр Польши (с 1997 по 2001 гг.), а ныне депутат Европейского парламента Ежи Бузек рассказал в интервью Biznes Alert, что у Еврокомиссии еще есть шанс остановить запуск газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, строительство двух ниток «СП-2», которые призваны обеспечивать российским газом большую часть Европы, официально завершилось в минувшем месяце — 10 сентября. Но прежде чем топливо пустят по трубам, проект должен пройти процедуру сертификации.

По словам польского политика, учитывая напряженную ситуацию на энергетическом рынке ЕС, когда ряд стран испытывают дефицит газа из-за его рекордно высокой стоимости на бирже, сторонники проекта могут попытаться ускорить процесс запуска российского газопровода. Именно в этот момент у противников «Северного потока — 2» появится шанс на остановку проекта.

«Если окажется, что "Газпром" запускает «Северный поток — 2» без прохождения процесса сертификации, Еврокомиссия должна будет незамедлительно потребовать приостановки эксплуатации газопровода и пригрозить финансовым наказанием. Такие правовые инструменты в ее распоряжении есть», – отметил Бузек.

Федеральное агентство новостей /

Бузек пояснил, что российский газопровод обязан функционировать в рамках европейской газовой директивы, в разработке поправок к которой в 2019 году он лично принимал участие. Этот свод правил устанавливает, что российский поставщик газа не может «подрывать своими действиями энергетическую безопасность жителей Евросоюза» или ограничивать конкуренцию на европейском энергетическом рынке.

Также парламентарий отметил, что в ЕС существует план, который призван спасти Европу от возможного энергетического кризиса. В частности, там создали так называемые коридоры экстренных поставок. Они представляют из себя около десяти альтернативных транспортных маршрутов, соединяющих страны Евросоюза газопроводами не только с Россией, но также Алжиром, Азербайджаном, Ливией и Норвегией. Тем самым, если с одним из поставщиков возникают проблемы, другие страны могут включиться в игру и обеспечить дополнительные поставки через свои мощности.