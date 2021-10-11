Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него нет проблем со здоровьем и он продолжает работу в штатном режиме.

В ходе заседания по развитию агропромышленного комплекса России, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с заботой поинтересовалась у главы государства, почему он подкашливал и выразила надежду, что Путин посетит Евразийский женский форум. Президент попросил не переживать за него и заверил, что сдает тесты на COVID-19 и другие заболевания межсезонья практически в ежедневном режиме.

«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит», — резюмировал Владимир Путин.

Вместе с тем глава государства пожелал всем коллегам хорошего здоровья и положительно оценил факт, что участники совещания прошли вакцинацию. Тем не менее, Путин призвал своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и продолжить работу с должной отдачей.