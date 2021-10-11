Испания начала тайную операцию по спасению афганских беженцев через Пакистан

Правительство Испании инициировало новую операцию по эвакуации афганцев из Кабула. Об этом сообщило американское консервативное издание Breitbart.

«В ближайшие часы или дни произойдет операция по освобождению афганцев, которые работали на Испанию, — заявила министр обороны Маргарита Роблес. — Испания никого не оставит позади».

Она не стала вдаваться в подробности миссии, однако, по сведениям местных СМИ, первым пунктом в плане спасения стала организация тайной эвакуации для 200 человек, запертых в Кабуле. Вывозить их будут через соседний Пакистан.

Отметим, что Испания очень часто проявляет особую заботу об беженцах. Например, в прошлом месяце министр иностранных дел Хосе Альбарес посетил Пакистан и Катар с надеждой организовать трудоустройство афганских рабочих, которых сами испанцы не смогли забрать с собой в Европу из-за отсутствия мест на самолетах.

Всего королевство успешно эвакуировало на территорию Евросоюза около 2 200 граждан Афганистана.

Prt Scr youtube.com / Rob

Ранее стало известно, что мадридский гей, который ранее заявлял, что некая банда гомофобов вырезала на его ягодицах ножом нецензурное слово, тем самым вызвав национальный скандал с привлечением первых лиц государства, отказался от своих слов, чем подставил правительство Испании.