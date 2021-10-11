Бывший помощник президента РФ Сурков спрогнозировал «выход машин на историческую сцену»

Повсеместная роботизация приведет к возникновению новой формы государственности — безлюдной демократии. Так считает бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Он уверен, что роль человеческого фактора в будущем будет иметь все меньше значения. Его, по словам Суркова, могут вовсе исключить из политического процесса.

«Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины», — написал бывший помощник президента в статье, опубликованной в издании «Актуальные комментарии».

Автор предположил, что вскоре возникнет техногенное государство, где «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей». Сурков провел параллель с безлюдным производством на роботизированных предприятиях. Он считает, что в мире появятся виртуальная республика, карликовая сверхдержава, постпатриотическое сообщество и экологическая диктатура.