Полицейского из Липецка подозревают в избиении и вымогательстве

Сотрудник правоохранительных органов Липецка стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Предполагаемый преступник в октябре 2021 года избил мужчину на территории садового товарищества «Металлург-3». После он отвез пострадавшего в свой служебный кабинет, где продолжил свои действия. Злоумышленник вымогал у липчанина денежные средства в размере 20 тыс. рублей.

Следователи возбудили по факту произошедшего дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Если его вину докажут, то правоохранителя уволят из органов с отрицательными отзывами.