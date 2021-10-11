Следственный департамент МВД взял на контроль расследование смертельного ДТП с участием Собчак

Руководители следственного департамента МВД России поставили на контроль ход расследования смертельной аварии с участием Ксении Собчак. ДТП произошло на трассе Адлер — Красная Поляна.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии одна женщина погибла на месте, другая скончалась позже в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Сегодня суд постановил избрать виновнику ДТП меру пресечения в виде домашнего ареста, передавал ФАН.