РФПИ назвал статью The Sun очередным фейком о российской вакцине «Спутник V»

Публикация в британском таблоиде The Sun о якобы краже Россией формулы вакцины от коронавируса для создания «Спутника V» не имеет научного обоснования. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал ее очередным фейком и наглой ложью.

Издание опубликовало материал, где со ссылкой на источник обвинило Россию в шпионаже и краже формулы препарата AstraZeneca, которую потом использовали в разработке вакцины «Спутник V». РФПИ прокомментировал статью в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

«Публикация The Sun — еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации», — говорится в сообщении.

Публикация не имеет никакого научного смысла, «Спутник V» и AstraZeneca, хоть и являются обе двухкомпонентными векторными вакцинами, в своей базе имеют разные компоненты, пояснили в РФПИ. Британская вакцина основана на аденовирусе шимпанзе, российский препарат — на аденовирусе человека.