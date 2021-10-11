Толстой рассказал о рисках внедрения электронных аттестатов для школьников

Зампредседателя Госдумы VII созыва Петр Толстой призвал российские власти быть «предельно аккуратными» при внедрении электронных аттестатов о среднем образовании. В своем личном Telegram-канале он заявил, что школьникам необходимо предоставить право выбора между цифровым и традиционным (бумажным) видом документа.

Ранее о том, что первые электронные аттестаты будут выдавать школьникам уже предстоящим летом, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами РФ.

Пока что проект пилотный, поэтому участвовать в нем будут лишь школы, функционирующие на базе пяти ведущих российских университетов: Бауманского и государственного педагогического университетов в Москве, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также Уральского федерального университета и Университета транспорта.

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Сведения из электронных аттестатов будут заноситься в Единый реестр цифровых документов об образовании. Доступ к ним будет осуществляться через личный кабинет портала «Госуслуги».

«Да, пока проект пилотный, но когда-то в аналогичном статусе был и ЕГЭ. Мы не имеем права наступать на те же грабли и подвергать детей новым рискам. Утечек данных или каких-либо иных проблем с новым форматом аттестатов общество не простит», — подчеркнул Толстой.

В правительстве между тем добавили, что создание электронных документов об окончании школы позволит сделать шаг к реализации поручений президента РФ Владимира Путина о цифровой трансформации.